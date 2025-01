Ilrestodelcarlino.it - Il paradosso legale. La Polizia locale avvisa: "Furti continui dei rom, ma è difficile arrestarli"

Il parcheggio dell’ospedale in viale Randi è rimasto al buio per alcuni giorni della settimana scorsa (i cavi sono stati tranciati durante i lavori di realizzazione dell’ampliamento del Pronto Soccorso) e una donna è finita nel mirino di una coppia di nomadi, una delle quali sembra con un bambino in braccio. Le due rom hanno affiancato la malcapitata al momento del pagamento della sosta e le hanno sfilato il portafogli. La stessa scena si è verificata nel parcheggio di un noto supermercato alla periferia nord di Ravenna. Sia in un caso che nell’altro le "operazioni" sono state favorite dalla poca luce artificiale e sono avvenute prevalentemente di sera. Le segnalazioni si susseguono sui social. "Le due nomadi – si legge in un post a proposito dell’episodio avvenuto nel parcheggio dell’ospedale – erano con la testa coperta.