Il genio di Wilde rivive a Dublino

“Spero di non essere perfetto. Quando non lo si è c'è possibilità di sviluppo”, scriveva Oscarne L'importanza di chiamarsi Ernesto. Quest'anno, in occasione del 125 anniversario della sua morte, questa citazione risuona con una forza particolare, invitandoci a riflettere sull’eredità lasciata da uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi. Nato aè una figura imprescindibile della letteratura e della cultura irlandese, e proprio in Irlanda si svolgeranno numerose celebrazioni per rendergli omaggio., la città natale dello scrittore, si prepara a essere il cuore pulsante di questi eventi, offrendo un viaggio non solo fisico, ma anche emotivo e intellettuale attraverso i luoghi che hanno segnato la sua vita. La città si veste di nuova luce per accogliere i visitatori e celebrare ildicon un susseguirsi di mostre, installazioni artistiche, festival e percorsi tematici che si snodano nei luoghi simbolo della sua esistenza e della sua carriera.