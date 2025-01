Isaechia.it - Grande Fratello, Tommaso rivela cosa accadeva nel letto tra Luca e Jessica: “Ti facevi le segh*”

Leggi su Isaechia.it

Mercoledì scorso, durante la diretta delMorlacchi ha deciso di abbandonare il reality in maniera spontanea, dopo il bollitore gate ed il fatto che la cantante non ha accettato il fatto di essere messa sullo stesso piano di Helena Prestes a livello di provvedimenti disciplinari., protagonista di diverse dinamiche nella Casa, era finita al centro dell’attenzione per il suo rapporto controverso conCalvani.La cantante aveva confessato di essersi presa una cotta per lui,ndo inoltre alcuni retroscena su ciò che sarebbe accaduto tra di loro sotto le coperte. Tuttavia, la Morlacchi non aveva mai chiarito esplicitamente i dettagli di questi avvenimenti, lasciando spazio a interpretazioni e dibattiti.Calvani, da parte sua, si è sempre dichiarato innamorato del suo compagno Alessandro, con il quale condivide una solida relazione fuori dalla Casa.