Isaechia.it - Grande Fratello, Pamela Petrarolo parla dell’abbandono di Jessica Morlacchi: “È stata sc*ma a cadere nella trappola perché…”

puntata deldel 30 dicembre,aveva deciso di abbandonare il gioco per motivi personali.Alfonso Signorini aveva però sin da subito chiarito che, qualorafosse riuscita in breve tempo a risolvere la questione che la teneva tanto preoccupata, avrebbe potuto fare rientroCasa continuando il suo percorso.Il suo abbandono aveva gettato nel più totale sconforto, che in lei aveva trovato l’amica che ha sempre sognato di avere.Nell’ultima puntata, tuttavia, lo scenario si è completamente ribaltato. Ladopo essersi confrontata con le sue figlie ha scelto di rientrare in gioco, mentreappena qualche ora dopo ha deciso di ritirarsi volontariamente.La decisione della cantante romana èuna diretta conseguenza del provvedimento disciplinare letto dal conduttore, che la condannava ad una nomination d’ufficio insieme ad Helena Prestes ed Ilaria Galassi.