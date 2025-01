Pronosticipremium.com - Frattesi alla Roma, Cristante è la chiave: Ghisolfi studia l’operazione

Il mercato di gennaio potrebbe rappresentare un momento decisivo per la, sia in entrata che in uscita. Davide, obiettivo di lunga data, potrebbe finalmente tornare nella Capitale, grazie a un incrocio di volontà che sembra favorire questa operazione. Tuttavia, il Napoli resta una potenziale insidia.Il direttore sportivo Florent, che aveva definito“un figlio di”, si è recato a Milano per discutere di diverse questioni, tra cui quella di Alexis Saelemaekers con il Milan, ma, come riportato dal Corriere dello Sport, la sua presenza in compagnia di un collaboratore di Giuseppe Riso, procuratore die di Bryan, ha attirato l’attenzione.all’Inter, i dettagliPer abbassare le richieste economiche dell’Inter, che valutatra i 40 e i 45 milioni, lasta considerando l’inserimento dicome parziale contropartita.