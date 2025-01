Ilveggente.it - Empoli-Lecce, Serie A: streaming, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della ventesima giornata diA e si gioca sabato alle 15:00: probabili, diretta tv e.La classifica, dietro, è davvero corta. L’, con i suoi 20 punti, nonostante occupi il dodicesimo posto in classifica, proprio tranquillo non si può considerare. Perché il, che invece è terz’ultimo e quindi in questo momento inB, è solamente tre lunghezze dietro. Avrete capito quante squadre ci sono in mezzo, quindi sì, è tutto in gioco.A:(Lapresse) – Ilveggente.itPerso Fazzini, ormai destinato alla Lazio, l’di D’Aversa ha anche salutato Ekong ed è alla ricerca di rinforzi. Giampaolo invece in questa sessione di mercato ha perso Hasa andato al Napoli. Insomma, per il momento solo movimenti in uscita per le duein questione, anche se qualcosa arriverà di sicuro.