Terzotemponapoli.com - Clemente di San Luca: “La valutazione soggettiva è il grande pericolo in tema arbitrale”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Guidodi San, Ordinario di Diritto Amministrativo all’Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha rilasciato un’analisi critica sulla gestione dell’arbitrato nel calcio, focalizzandosi soprattutto sulla questione della “”. Il suo intervento si inserisce in un dibattito sempre più acceso riguardo all’applicazione delle regole e al ruolo degli arbitri, in particolare alla luce dell’uso del VAR e delle decisioni contestate durante le partite di alto livello.Il problema della “di Saninizia la sua analisi con una critica feroce alla diffusione di opinioni arbitrali formulate senza una solida conoscenza delle regole. Sottolinea come molti commentatori, spesso ex calciatori e allenatori, siano privi delle necessarie competenze giuridiche per discutere delle decisioni arbitrali.