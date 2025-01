Quifinanza.it - Chi sono i calciatori di maggior valore al mondo, la top 100

In undel calcio ormai votato al business, i valori deioscillano continuamente, influenzati da prestazioni in campo, età, potenziale di crescita e dalla domanda delle grandi squadre. Ma qualioggi i 100 giocatori dial? Il Cies Football Observatory, punto di riferimento mondiale per le valutazioni dei, ha stilato la lista dei 100 talenti più costosi alnel numero 486 del Weekly Post.A guidare la speciale classifica troviamo il centrocampista inglese Jude Bellingham, stella del Real Madrid, il cuiè stimato a ben 251,4 milioni di euro. A seguire, l’attaccante norvegese Erling Haaland del Manchester City, con 221,5 milioni di euro, e il fantasista brasiliano Vinícius Júnior, anche lui al Real Madrid, con undi 205,7 milioni di euro.