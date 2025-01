Lettera43.it - Cecilia Sala, il Ros smentisce che ci siano indagini in corso

Il Ros dei Carabinieri ha chiarito in una nota ufficiale che «non sono in» né sono state attribuite «specifiche deleghe in relazione alla vicenda che ha coinvolto, nei giorni scorsi, la signora». La dichiarazione arriva a seguito del ritorno della giornalista, liberata l'8 gennaio dopo aver tras21 giorni in carcere in Iran. Il reparto speciale si è limitato, come prevede la prassi, ad acquisire da«dichiarazioni spontanee sull'accaduto», le quali sono state successivamente depositate presso la procura della Repubblica del tribunale di Roma. In conclusione, l'ufficio stampa del Ros ha precisato che «le notizie pubblicate su alcuni organi di stampa in merito alle attività svolte dal Ros sono da considerarsi prive di fondamento».