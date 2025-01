Carolina Morace e il coming out a 56 anni | Ci sono arrivata grazie a mia moglie

Leggi su Open.online

è il simbolo del calcio femminile in Italia. Ha vinto 12 scudetti e 12 classifiche dei marcatori dopo aver segnato 500 reti. Poi è diventata allenatrice. E alza gli occhi al cielo quando le chiedono se entra nello spogliatoio dei maschi: «No, per parlare con i miei giocatori mandavo piccioni viaggiatori!». Oggi è europarlamentare del Movimento 5 Selle. È sposata con l’australiana Nicola Jane Williams. E a Gaia Piccardi sul Corriere della Sera dice che il suoout risale a quando aveva 58.VeneziaLa sua storia personale comincia a «Venezia, un campo di periferia.figlia di un ufficiale di Marina. Ogni giorno, dopo pranzo, gioco a pallone con mio fratello finché mia mamma non apre la finestra e ci richiama dentro a studiare. Ho 5». A 11debutta nel campionato femminile con un cartellino falso (ce ne vogliono 12): «Eranoin cui uno degli allenatori più intervistati, Eugenio Fascetti, diceva che noi non potevamo giocare a calcio.