Ilgiorno.it - Bonus 110%, cantieri abbandonati . Scatta la raccolta di firme: "Consiglio comunale aperto"

Leggi su Ilgiorno.it

Al via laper chiedere unsulla vicenda del. La politica scende in campo al fianco delle oltre mille famiglie dei condomini di via dei Pini, via Mascagni e via Roma che da quattro anni sono in balìa dei lavori del sismae dell’ecocon palazzi sventrati e il rischio che dovranno pagare di tasca loro i soldi prelevati dal cassetto fiscale: in ballo solo a Pieve ci sono 200 milioni di euro e sono interessate circa mille famiglie. "Come centrodestra unito a Pieve Emanuele, abbiamo deciso di organizzare una giornata diper richiedere una seduta consiliare straordinaria, invitando il prefetto, per spiegare a che punto è il tavolo di lavoro promosso dal sindaco Pierluigi Costanzo - spiega Vasile Roman -. In quell’occasione chiederemo una relazione sullo stato dei lavori nei civici 4, 6 e 7 di via dei Pini, nei condomini di via Mascagni 16-22 e di via Roma 15, e sulle azioni intraprese per sbloccare questa situazione".