Bimbo sviene a scuola e poi muore | tragedia in Alto Adige

BOLOGNA – Un bambino di sette anni è morto due giorni fa all’ospedale di Brunico, in: il piccolo aveva avuto un malore nellaelementare di Villa Ottone in Val Pusteria ed era svenuto. I fatti sono successi mercoledì e la notizia è stata diffusa dal quotidiano Dolomiten.A quanto scrive il giornaleatesino, il bambino (che ha origini marocchine) si è sentito male dopo aver fatto pattinaggio insieme ai compagni: avrebbe detto che gli girava la testa poi a un certo punto è svenuto cadendo a terra. I soccorsi sono stati chiamati subito e ilè stato portato a Brunico, ma dopo poco è morto. I tentativi di rianimazione non hanno avuto successo. Sul corpo del bambino verrà effettuata l’autopsia per capire cosa abbia avuto.Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.