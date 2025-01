Biathlon start list inseguimento femminile Oberhof | Carrara e Wierer a caccia della top ten

Leggi su Sportface.it

Nella giornata di domani tornano protagoniste le donne con l’sulle nevi di, in Germania, nella tappa valida per la Coppa del Mondo 2024/2025 di. Dopo la sorprendente vittoria nella sprint di due giorni fa, Paula Botet partirà per prima nella pursuit di domani mattina. La francese aprirà le danze alle ore 12.30. Si parte seguendo l’ordine d’arrivo, e i distacchi,sprint disputata 48 ore fa. La prima delle italiane sarà Michela, 16ª nella sprint con 1’34” di ritardo da Botet. C’è anche Doroteacon il pettorale numero 19.Beijing Olimpic Winter Games 2022 – Zhangjiakou National Bitahlon Center – Individual Women’s 15 km – Michela(ITA) 07/02/2022 Photo: Gio Auletta/PentaphotoLacompletaPaula Botet (FRA)Maren Kirkeeide (NOR) +31?Milena Todorova (BUL) +35?Justine Braisaz-Bouchet (FRA) +40?Suvi Minkkinen (FIN) +48?Oceane Michelon (FRA) +50?Lou Jeanmonnot (FRA) +53?Sonja Leinamo (FIN) +54?Julia Tannheimer (GER) +56?Selina Grotian (GER) +59?Jeanne Richard (FRA) +1’05”Julia Simon (FRA) +1’08”Lisa Hauser (AUT) +1’12”Yuliia Dzhima (UKR) +1’16”Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) +1’18”Michela(ITA) +1’34”Regina Ermits (EST) +1’34”Lena Repinc (SLO) +1’36”Dorothea(ITA) +1’37”Amy Baserga (SUI) +1’42”Karoline Offigstad Knotten (NOR) +1’48”Anamarija Lampic (SLO) +1’51”Venla Lehtonen (FIN) +1’53”Gro Randby (NOR) +1’54”Lotte Lie (BEL) +1’58”Ida Lien (NOR) +1’58”Aita Gasparin (SUI) +1’59”Franziska Preuss (GER) +2’00”Lena Haecki-Gross (SUI) +2’07”Inka Hamalainen (FIN) +2’11”Anastasiya Kuzmina (SVK) +2’11”Tamara Steiner (AUT) +2’18”Anna Gandler (AUT) +2’18”Maya Cloetens (BEL) +2’19”Sophia Schneider (GER) +2’19”Julia Kink (GER) +2’20”Elvira Oeberg (SWE) +2’21”Emma Lunder (CAN) +2’24”Tereza Vobornikova (CZE) +2’26”Khrystyna Dmytrenko (UKR) +2’28”Judita Traubaite (LTU) +2’28”Johanna Talihaerm (EST) +2’31”Lidiia Zhurauskaite (LTU) +2’33”Martina Trabucchi (ITA) +2’39”Pascale Paradis (CAN) +2’39”Anna Juppe (AUT) +2’42”Jessica Jislova (CZE) +2’46”Kamila Zuk (POL) +2’49”Alina Stremous (MDA) +2’51”Elisa Gasparin (SUI) +3’00”Samuela Comola (ITA) +3’03”Sandra Bulina (LAT) +3’14”Joanna Jakiela (POL) +3’15”Sanita Bulina (LAT) +3’15”Hanna Oeberg (SWE) +3’15”Daryna Chalyk (UKR) +3’17”Polona Klemencic (SLO) +3’17”Natalia Sidorowicz (POL) +3’21”Anna Magnusson (SWE) +3’23”Ella Halvaon (SWE) +3’25” 02.