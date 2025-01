Lapresse.it - Alto Adige, malore a scuola: muore bambino di 7 anni

Leggi su Lapresse.it

Undi 7è morto all’ospedale di Brunico, dopo essere stato colpito da unmentre era a. La tragedia è avvenuta in Val Pusteria, nel paese di Villa Ottone, piccola frazione di Gais.Il piccolo si sarebbe sentito male durante l’ora di educazione fisicaI fatti risalgono a mercoledì mattina: secondo una prima ricostruzione il piccolo, di origine straniera, si sarebbe accasciato a terra durante l’ora di educazione fisica. Inutile l’intervento sul posto dei soccorsi: ilè morto poco dopo il trasporto in ospedale. Starà ora all’autopsia stabilire le cause della morte e l’eventuale presenza di patologie.