Lanazione.it - Addio a nonna Maria. Aveva 104 anni

Leggi su Lanazione.it

Con i suoi 104compiuti lo scorso agosto era la nonnina più longeva di Montaione. La signora, dopo moltiin cui è stata amorevolmente accudita nella casa di riposo di Villa Serana, è scomparsa mercoledì. "era una signora dolcissima a cui ero personalmente legato, visto che per tantissimiabitato in piazza Branchi, dove sono nato e cresciuto – sottolinea il sindaco Paolo Pomponi –. Un legame che mi ha poi accomunato anche alle altre altrettanto dolcissime donne di famiglia. Esprimo ai familiari le più sentite condoglianze a nome della comunità montaionese. Un ringraziamento al personale della nostra Rsa che con professionalità, passione e amore eroga un servizio fondamentale per tanti nostri concittadini meno giovani e più fragili".