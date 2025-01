A Bruxelles presentata la Mazda 6e, l'ammiraglia ora è elettrica

Leggi su .com

(Adnkronos) – Arriverà dai concessionari italiani nell’estate del 2025 la nuova6e, la novità totalmentee a ricarica rapidadal marchio giapponese al Salone dell’Auto di. Si tratta di una elegante berlina 5 porte che punta al segmento premium e offre due opzioni per soddisfare le diverse preferenze di guida: la versione .L'articolo Ala6e,ora èproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?