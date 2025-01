Ilfattoquotidiano.it - 28 miliardi in meno in 11 anni: così è stata sottofinanziata la spesa per il personale sanitario, spingendolo verso il privato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In undiciladedicata alche lavora nel pubblico si è inesorabilmente ridotta. Dal 2012 al 2023 sono stati persi oltre 28di euro, di cui 15,5 solo tra il 2020 e il 2023. Soldi che sarebbero dovuti servire per rinforzare gli organici di chi viene assunto come dipendente dal Servizionazionale e che invece sono stati impiegati, in parte, per pagare dei costosissimi tappabuchi. Nel 2023, infatti, ladedicata agli stipendi dei gettonisti privati è raddoppiata. Il risultato è che le condizioni di lavoro di chi resta nel Ssn continuano a peggiorare, alimentando la fuga di professionistiil settoreo all’estero. Oltre ai medici di famiglia, mancano sempre più camici bianchi specializzati in discipline fondamentali per il funzionamento del sistema, come emergenza-urgenza, patologia clinica o radioterapia.