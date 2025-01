Lapresse.it - Vittorio Rizzi al Dis, chi è il nuovo capo dei Servizi segreti

E’ il prefettol’uomo scelto comedirettore del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dopo le dimissioni di Elisabetta Belloni. La nomina del Consiglio dei ministri è stata anticipata in conferenza stampa dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.Chi èha un’esperienza ultratrentennale come funzionario e dirigente della Polizia di Stato, occupandosi di lotta alla criminalità e al terrorismo, fino all’incarico nel 2023 di vicevicario. Poi, l’anno successivo, l’approdo aicome numero due dell’Aisi, l’Agenzia informazioni e sicurezza interna della Repubblica. Sessantacinque anni compiuti a settembre, bolognese, dopo le lauree in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche amministrazione,inizia la sua carriera nella Polizia alla fine degli anni ’80.