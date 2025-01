Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2025 ore 19:45

DEL 9 GENNAIO ORE 19.05 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE-CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE DIA SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 431 CHE HA COINVOLTO UN CAMION E UN’AUTO.AL MOMENTO SONO 6 I KM DI CODA. PER CHI VIAGGIA VERSOSI CONSIGLIA DI USCIRE A VALDICHIANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE.CI SPOSTIAMO NELLA CAPITALESUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI DELLA A24 E PRENESTINA.INFINE, PRESENTI CODE A TRATTI SULL’ APPIA TRA I CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE BENE QUESTA ERA L’ULTIMA NOTIZIADA CHIARA CHIAVARI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE.