Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2025 ore 18:45

DEL 9 GENNAIO ORE 18.35 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE TRA IL BIVIO CON LA TANGENZIALE EST E VIA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDOIN DIREZIONE OPPOSTA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FIORENTINI E IL BIVIO PER LA TANGENZIALECI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER L’a24 E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E APPIASTESSA SITUAZIONE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI RALLENTA CON CODE TRA LA-FIUMICINO E L’OSTIENSE, TRA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONESUD E TRA LA L’A24-TERAMO E NOMENTANACODE SULLA-FIUMICINO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DEL RACCORDOSULLA TIBURTINA AUTO IN CODA ALL’ALTEZZA DI ALBUCCIONE E DI TIVOLI TERME IN DIREZIONE DI TIVOLI.