Vaneton super derby col Parma Fabbrico nella tana della Real Sala

Riprendono in questo week-end tutti i campionati di Serie B, C e D di pallavolo, con la prima squadra reggiana impegnata proprio stasera: si trattaNaytesInterclays (punti 22) che alle 21 ospita la Pallavolo(17) alla palestra Pertini nel campionato maschile di Serie D, girone A. Domani si giocano altre quattro gare. In Serie C maschile alle 21,15 la Pallavolo(11) è di scena sul parquet bolognese(19) in gara abbastanza complicata. Ancora per il girone ASerie D maschile, alle 21,15 a Scandiano i locali (25) ospitano la Bluenergy (3) in una partita in cui basterà non sottovalutare gli avversari. A Baganzola alle 21, la formazione locale (8) attende Pieve Volley (19), con i parmigiani assetati di punti. In Serie D, girone C, è in vista una gara equilibrata alle 21,30 tra Anderlini Modena (12) e MoRe Volley (13).