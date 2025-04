Antonio Tajani | Le Borse crollano per allarmismo eccessivo no a guerra commerciale

"Bisogna reagire con grande calma. Le Borse crollano perché c'è un allarmismo eccessivo. La stampa, i politici" agiscono "come se stesse crollando il mondo: non sta crollando il mondo. Qualora dovesse continuare questa azione il pil dell'Ue perderebbe lo 0,2%, massimo 0,3% in un anno: non è una situazione drammatica. Bisogna agire, difendere la nostra industria, il nostro mercato, e fare in modo che non ci sia una guerra commerciale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Cinque Minuti in onda stasera, in merito agli effetti dei dazi Usa.

