Lanazione.it - Una vita da brividi per Piero: “La crioterapia fa bene a tutti. In mare non ci sono barriere”

Leggi su Lanazione.it

Lerici (La Spezia), 9 gennaio 2025 – «La passione per i bagni in acque fredde, meglio noti come cimenti mi è venuta da adulto, dopo i 45 anni, quando con mio fratello Dino abbiamo iniziato a organizzare traversate a nuoto di mezzo fondo (in media 2000 metri) quali Lerici-San Terenzo e Lerici-Tellaro (in tre tappe). Di lì l’idea di organizzare il primo cimento della provincia, la vigilia di Natale del 1999 a Fiascherino, per farci gli auguri con un gruppetto di una decina di amici».Ceppodomo, 73 anni, geometra e poi responsabile credito e fidi in Carispezia per quasi 40 anni, racconta la sua passione per ile l’acqua in estate e soprattutto in inverno e come questa pratica, considerata estrema, contagi sempre più persone in tutto il territorio spezzino. Ma come nasce questa pratica di fare il bagno neld’inverno che parafrasando Ruggeri è poco moderno e qualcosa che nessuno mai desidera? «In realtà noi cimentisti, o come qualcun altro preferisce, ’nuotatori del tempo avverso’ riprendiamo antiche tradizioni consolidate a Lerici.