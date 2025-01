Sport.quotidiano.net - Una svolta dopo la Supercoppa. L’Inter sarà nera, azzurra e verde. Cambiano i piani: largo ai giovani

Leggi su Sport.quotidiano.net

Addio ai Taremi, addio agli Zielinski. Nonché ai Mkhitaryan. Non ai giocatori in sé, probabilmente destinati a rimanere ancora in rosala fine della stagione, ma ai profili cheha seguito negli ultimi anni guardando all’estate. Giocatori esperti, liberi a parametro zero e abilmente corteggiati per sposare la causazzurra. Hanno un comune denominatore: le primavere sono trenta o più e questo li rende ineleggibili agli occhi di Oaktree. Il fondo, una volta acquisito il club la scorsa primavera, ha avallato i due colpi già chiusi per l’attaccante iraniano e il centrocampista polacco,diché ha chiarito la linea al management: d’ora in poi si lavorerà per rinre. Un’idea che i dirigenti condividono e che probabilmente avrebbero seguito (magari non così pedissequamente) anche senza i nuovi dettami, diversi da quelli di Steven Zhang.