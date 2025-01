Game-experience.it - Ubisoft è in vendita, rivela il CEO Yves Guillemot

ha ufficialmente annunciato di essere in, segnando di conseguenza una svolta epocale per l’industria videoludica. Attraverso un comunicato chiamato “Strategic Update,” l’azienda hato di aver incaricato consulenti di primo piano per esplorare opzioni trasformative volte a massimizzare il valore per gli stakeholder.Come precisato sul sito ufficiale, questo processo sarà supervisionato dai membri indipendenti del Consiglio di Amministrazione, con aggiornamenti al mercato in caso di concretizzazione di una transazione. Per rendere l’azienda più appetibile ai potenziali acquirenti, il publisher francese ha avviato una profonda ristrutturazione.Tra le misure adottate datroviamo la riduzione dei costi operativi con l’obiettivo di superare i 200 milioni di euro di risparmio entro l’anno fiscale 2025-26, rispetto al 2022-23.