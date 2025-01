Tvzap.it - Tragico incidente ferroviario in Italia, travolta dal treno in corsa: circolazione in tilt

è avvenuto nella mattina di oggi, giovedì 9 gennaio 2025, intorno alle 7:50. Una persona è statada unin. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, un'ambulanza e un'auto medica. Inutili i soccorsi: per la vittima non c'è stato nulla da fare. Dopo l'laferroviaria è andata in, con ritardi e cancellazione su diverse linee. Investita da unina Ospitaletto Una persona è stata investita da unpartito da Milano Porta Garibaldi e diretto a Bolzano, nei pressi della stazione di Ospitaletto, comune nella provincia di Brescia.