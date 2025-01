Tra tinte noir e Dylan Dog, Romics d’Oro a Barbara Baraldi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 9 gen. (askanews) –, scrittrice e sceneggiatrice poliedrica, riceverà ilalla 34esima edizione del Festival, in programma dal 3 al 6 aprile 2025 alla Fiera di Roma. Con una carriera che spazia tra romanzi, racconti e sceneggiature per fumetti,è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di letteratura, thriller, fantasy e fumetto. Ha esordito nel mondo della narrativacon “Una storia da rubare” (2007), vincendo il premio Gran Giallo Città di Cattolica come miglior racconto. Un successo a cui sono seguite opere di grande intensità, come “La collezionista di sogni infranti” (2007) e “Lullaby – La ninna nanna della morte” (2010), che l’hanno consacrata come una delle autrici emergenti più promettenti della narrativaitaliana.