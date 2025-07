Carceri l' emergenza infinita che il governo non vede

C’è un’Italia che continua a restare fuori dal dibattito politico, eppure racconta meglio di altre l’idea che lo stato ha di sĂ©: le carceri. L’ultimo rapporto di Antigone – presentato con un titolo che è giĂ una dichiarazione d’intenti: “L’emergenza è adesso” – restituisce l’immagine di un sistema penitenziario al collasso. I numeri sono implacabili: 62.728 detenuti a fronte di 51.276 posti regolamentari. Ma di quei posti, piĂą di 4.500 sono indisponibili. Significa che in realtĂ il tasso di affollamento sfiora il 134 per cento e, in alcuni istituti, tocca picchi che sfidano la decenza: 190 per cento a San Vittore, Foggia, Lodi e Regina Coeli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Carceri, l'emergenza infinita che il governo non vede

Emergenza carceri, dal sovraffollamento ai suicidi: radiografia di un sistema malato - ??Roma, 2 luglio 2025 – Sovraffollamento. Suicidi (non solo fra i detenuti). Mancanza di personale. Strutture insalubri.

La Russa “Affrontare l’emergenza nelle carceri” - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Sicuramente la nostra posizione, come partito, è molto chiara. Il modo giusto è che chi ha una condanna la possa, secondo le leggi, scontare, ma nella maniera più civile possibile”.

Emergenza carceri, il nuovo report di Antigone: «Sovraffollamento al 133%, 91 suicidi nel 2024 e record di detenuti minori» - «I detenuti sono senza respiro, gli operatori sono senza respiro». Camicia con queste parole, l’ultimo report pubblicato giovedì 29 maggio dall’associazione Antigone, dal titolo, appunto, “ Senza respiro ”, che fotografa, ancora una volta, una realtà carceraria italiana sempre più critica, segnata da sovraffollamento, carenze strutturali, disagio psichico e da un aumento di detenuti minori negli IPM della Penisola.

