Raoul Bova spuntano i messaggi choc | Se vengono fuori… L’attore | Questo è un ricatto

Il caso che coinvolge Raoul Bova continua ad arricchirsi di nuovi elementi, gettando ulteriore benzina sul fuoco mediatico acceso ormai da settimane. Al centro dell’attenzione non ci sono soltanto le chiacchierate vicende sentimentali dell’attore, ma una vera e propria indagine giudiziaria per un presunto tentativo di ricatto. Un’azione subdola che sarebbe partita da un numero telefonico spagnolo, dietro il quale si celerebbe un mittente ignoto e tuttora non identificato. La vicenda è finita sotto la lente della procura di Roma, che ha aperto un fascicolo investigativo dopo la controversa puntata di “Falsissimo”, la parodia del talk show “Verissimo” firmata da Fabrizio Corona e pubblicata su YouTube lo scorso 25 luglio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Raoul Bova non l'ha presa affatto bene. E stavolta non c'entra solo la vicenda giudiziaria in cui è coinvolto come parte offesa. L'attore – secondo quanto apprende Repubblica - sarebbe infatti pronto ad avviare una doppia causa civile contro Ryanair e il Napol

Dalla rottura con Rocío Muñoz Morales alla relazione con la giovane modella Martina Ceretti, fino all'inchiesta per tentato ricatto: la vita privata dell'attore finisce nel mirino della Procura

Raoul Bova, ecco i messaggi del ricatto di Monzino: «Ho i vocali tra te e Martina, altro che Don Matteo. Ora fammi un regalo». Il legale dell'attore: «Una macchina infernale»; Caso Bova, spuntano i messaggi del ricatto a Raoul: Io non cedo. E torna a parlare l'avvocato; Raoul Bova, i messaggi dei ricatti all'attore: "Sei nel casino, fai il gentile".

I messaggi ricevuti da Raoul Bova sono vergognosi: ecco il ricatto all'attore, frasi squallide - Raoul Bova, Francesca Barra si schiera con Rocio Munoz Morales e rivela: «Sta soffrendo tantissimo»

Ricatto a Raoul Bova, Federico Monzino si difende: «Non sono indagato. Martina voleva diventare famosa» - Il giovane imprenditore ammette: «Abbiamo inviato gli audio a Corona, ma non ho fatto alcun ricatto.