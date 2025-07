Megalopolis Francis Ford Coppola contrario all’uscita in home video | Dovete vederlo al cinema

Il regista non ha intenzione di distribuire la pellicola in DVD e Blu-Ray perchĂ© non vuole che la gente "possieda" il suo film ed è piĂą interessato alla sua fruizione in sala In un'intervista concessa a Deadline, Francis Ford Coppola ha parlato della sua decisione di portare Megalopolis in tournĂ©e piuttosto che renderlo disponibile in DVD o in qualsiasi altra forma di home video. "Non ho reso il film disponibile in nessun luogo dove le persone potessero acquistarlo o avere un DVD o altro, perchĂ© volevo mantenere viva la speranza di un'esperienza cinematografica", ha detto Coppola. "Per questo motivo, molte persone mi hanno chiesto: 'Come mai non è possibile acquistarlo nei modi normali?'". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

