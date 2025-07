India pullman di pellegrini indù contro camion | il luogo dello schianto

Almeno 5 persone sono morte nello schianto tra un pullman di pellegrini indù e un camion nell’ India orientale. A causare l’incidente probabilmente un colpo di sonno dell’autista. Sono almeno una ventina i feriti. I pellegrini erano diretti verso la famosa città templare di Deoghar, a circa 268 chilometri (167 miglia) dalla capitale dello stato Ranchi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - India, pullman di pellegrini indù contro camion: il luogo dello schianto

