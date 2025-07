Camorra estradato dalla Spagna broker della droga

È stato estradato e nella tarda serata di lunedì ed è arrivato all’aeroporto di Fiumicino Simone Bartiromo, 34 anni, ritenuto membro di un’organizzazione criminale camorristica dedita al traffico internazionale di droga su larga scala, catturato in Spagna lo scorso 17 luglio dopo una lunga latitanza. Al suo arrivo a Fiumicino, Bartiromo ha trovato i Carabinieri del nucleo investigativo di Napoli che gli hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea. Bartiromo è stato rintracciato ad Alicante dai militari del Nucleo investigativo di Napoli con la collaborazione della Dcsa e del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, e con il supporto in fase esecutiva di personale dell’Udyco-Policia National di Madrid. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Camorra, estradato dalla Spagna broker della droga

In questa notizia si parla di: spagna - estradato - droga - camorra

Operazione Millennium, estradato dalla Spagna uno degli indagati - Rientro in Italia per uno degli uomini indagati al centro dell’operazione "Millennium", colpito da misura cautelare e arrestato all’estero.

Traffico di droga, 52enne barese estradato dalla Spagna - Èstato estradato dalla Spagna e si troverebbe adesso in Italia, Matteo Costanza, 52enne originario di Triggiano, ma da tempo residente a Maiorca.

Broker della cocaina estradato dalla Spagna - È stato estradato dalla Spagna e si trova adesso in Italia Matteo Costanza, di 52 anni, originario di Triggiano, in provincia di Bari ma da tempo residente e Maiorca, ricercato nell'ambito dell'inchiesta "Millennium", coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, che nello scorso mese di maggio ha portato all'esecuzione da parte dei carabinieri di 97 misure cautelari.

#camorra #estradizione #narcos #cronacanera #primopiano #quartierinapoli #social #video "Roma – Ieri è atterrato a Fiumicino Simone Bartiromo, 34 anni, il boss della camorra che porta un po' di 'colore' al traffico di droga!" Vai su X

Latitante della camorra arrestato in Spagna, oggi l'estradizione di Simone Bartiromo; Estradato broker della camorra catturato in Spagna; Il narcos Bartiromo estradato in Italia, regista del traffico di droga per i Sorianiello e gli Scissionisti.

Camorra, estradato dalla Spagna broker della droga - organizzazione criminale camorristica dedita al traffico internazionale di droga su larga scala, catturato in Spagna lo scorso 17 luglio dopo ... Da lapresse.it

Estradato broker della camorra catturato in Spagna - Ad attenderlo a Fiumicino i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli ... Scrive ilroma.net