Rakbank lancia un proprio servizio di intermediazione crypto tramite app mobile per i clienti retail, diventando così la prima banca convenzionale negli Emirati Arabi Uniti a offrire servizi di trading di criptovalute. Grazie a questa nuova offerta, i clienti di Rakbank potranno acquistare, vendere e scambiare criptovalute accedendo alla piattaforma di trading crypto di Bitpanda direttamente dall’app di mobile banking della banca. Lo comunicano Rakbank e Bitpanda in una nota. La piattaforma è di proprietĂ di Bitpanda e gestita dalla stessa, mentre Rakbank ne facilita l’accesso. Tutte le transazioni avverranno in dirham, eliminando così le commissioni per i cambi valuta estera e le perdite da tasso di cambio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rakbank, al via servizio di intermediazione criptovalute per clienti retail con Bitpanda