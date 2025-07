Derubato di telefono e sigarette chiede aiuto a una pattuglia in transito | tre arresti

Nella giornata di sabato 26 luglio, in seguito a un rapido intervento in piazza Dinegro, il nucleo Infortunistica Stradale della polizia locale di Genova, con l'ausilio del nucleo Reati Predatori, ha arrestato in flagranza di reato tre soggetti di nazionalità straniera, di età compresa tra i 25 e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: derubato - telefono - sigarette - chiede

Rapina in pieno giorno in Bolognina. Sedicenne derubato del telefono - Rapina in pieno giorno in via Ferrarese, a pochi passi dalla sede del Quartiere Navile. Vittima un sedicenne, spintonato e poi derubato dello smartphone.

È in grado di sottrarre cifre molto alte senza richiedere l’inserimento di un codice PIN. Basterebbe avvicinarlo a delle carte, anche contenute in una tasca, per far scattare il pagamento senza che la vittima si accorga di cosa sta succedendo. Come funziona e c Vai su Facebook

Derubato di telefono e sigarette, chiede aiuto a una pattuglia in transito: tre arresti.