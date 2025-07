Feriti fuori dalla discoteca arrivano in ospedale e iniziano a picchiarsi

È finito con quattro denunciati il sabato sera 'alcolico' nel Tigullio. Intorno alle 5.30 di domenica i militari del nucleo radiomobile di Sestri Levante erano intervenuti nei pressi di un locale notturno in seguito a una segnalazione di alcuni passanti.Una volta sul posto i carabinieri hanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: feriti - fuori - discoteca - arrivano

Si schianta al distributore, poi finisce fuori strada: 2 feriti, grave 45enne - Reggio Emilia, 12 maggio 2025 – Due feriti, di cui uno grave. È il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto nella notte fra sabato e domenica a Scandiano.

Auto sulla folla fuori dallo stadio di Barcellona: diversi feriti - Paura fuori dallo stadio di Barcellona, in Spagna, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Espanyol-Barcellona.

Vicenza, pulmino che trasportava persone disabili esce fuori strada: 7 feriti - Un pulmino sul quale erano a bordo un gruppo di persone disabili è uscito fuori strada oggi, nel Vicentino.

Feriti fuori dalla discoteca, arrivano in ospedale e iniziano a picchiarsi https://ift.tt/5hAfxY2 https://ift.tt/zfBUheV Vai su X

#Salerno #Pontecagnano- spari davanti a discoteca a Pontecagnano Faiano, ferito un buttafuori: carabinieri indagano sui responsabili. Servizio di... Vai su Facebook

Feriti fuori dalla discoteca, arrivano in ospedale e iniziano a picchiarsi; 4 persone sono state uccise in una sparatoria fuori da una discoteca di Chicago, negli Stati Uniti: ci sono anche 14 feriti; Notte di violenza: in terapia intensiva due vittime di accoltellamento; rissa fuori da discoteca con quattro feriti.

Lite fuori dalla discoteca fiesta a Roma, un uomo spara e ferisce un buttafuori alla spalla - A Roma, nella zona Eur vicino alla discoteca Fiesta, un uomo ha sparato a un buttafuori ferendolo alla spalla; la polizia del commissariato Esposizione indaga per identificare il responsabile. Scrive gaeta.it

Spari fuori discoteca a Roma, ferito un buttafuori - Un uomo ha ferito con un colpo di pistola alla spalla un buttafuori del Fiesta, poi si è poi allontanato in auto. Come scrive msn.com