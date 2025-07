L’imprenditore catanese Giuseppe Russo alla guida della storica Radio Time

Il debutto nella sua Belpasso, domenica sera, con il riconoscimento conferitogli in occasione della quarta edizione del Premio regionale Radio e Tv, tra applausi, sorrisi ed emozioni. Così per il giovane imprenditore catanese, Giuseppe Russo, 40 anni lo scorso primo aprile, è iniziata l’avventura alla guida della MMPI – Mass Media Produzioni Italia Srl, societĂ editrice di Radio Time, insignita del titolo di Miglior Radio siciliana. Una nuova sfida per l’editore dello storico Gruppo Rmb, che ha subito voluto esprimere sincera gratitudine alla famiglia Sanfilippo « e in particolare a Fatima – ha detto – che nell’ultimo anno ha guidato con dedizione e responsabilitĂ la struttura fondata 37 anni fa da suo fratello Lello, venuto a mancare nel 2020». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

