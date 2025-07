La Direzione della Reggia di Caserta ha annullato il concerto sinfonico diretto dal russo Valery Gergiev, previsto per il 27 luglio. La scelta arriva dopo giorni di dure polemiche legate alla figura dell'artista, considerato vicino al presidente russo Vladimir Putin. Al centro delle critiche, il timore che la presenza di Gergiev – noto per non aver mai preso le distanze dall’invasione dell’Ucraina – potesse trasformarsi in un’occasione di legittimazione simbolica del regime russo. Alla base della protesta ci sono stati appelli da parte di personalitĂ del mondo culturale e politico, compresi diversi premi Nobel, che avevano indirizzato lettere alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ai vertici del Parlamento italiano e al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Annullato il concerto del direttore d'orchestra russo Gergiev alla Reggia di Caserta