Horror Boca il ritorno di Paredes è da brividi | Ma chi glielo ha fatto fare

Alla fine ce l’ha fatta Paredes a tornare a casa, un desiderio covato a lungo dentro di se, già dall’inizio della scorsa stagione, e finalmente realizzato, per la gioia sua e di un popolo intero. Il ritorno al Boca Juniors però si sta trasformando in un film horror che ha spento in fretta l’incredibile entusiasmo dei tifosi al suo arrivo: sono 11 le partite consecutive senza vittorie per gli Xeneizes, la striscia negativa più lunga in 120 anni di storia del club, con 2 pareggi e l’eliminazione dalla Coppa d’Argentina da quando Leandro e tornato a vestire la maglia gialloblu. A dire il vero le prime prestazioni di Paredes dal suo ritorno non sono state per nulla negative, con tanto di assist all’esordio per pareggiare, a pochi minuti dalla fine, contro l’Union Santa Fe. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Horror Boca, il ritorno di Paredes è da brividi: “Ma chi glielo ha fatto fare”

In questa notizia si parla di: horror - boca - ritorno - paredes

#Paredes, il ritorno al Boca è horror. I tifosi: "Ma chi glielo ha fatto fare" #ASRoma Vai su X

Paredes, il ritorno al Boca è horror. I tifosi: “Ma chi glielo ha fatto fare”; Horror Boca, il ritorno di Paredes è da brividi: Ma chi glielo ha fatto fare.

Paredes, il ritorno al Boca è horror. I tifosi: “Ma chi glielo ha fatto fare” - Il ritorno di Paredes al momento non sta andando come sperava, ma la stagione è ancora lunga. Come scrive msn.com

Paredes, ritorno al Boca con assist: "Sto vivendo qualcosa di spettacolare" - Ottimo debutto per il centrocampista ex Juve e Roma nel suo ritorno in patria: "Mi sento meglio di quanto pensassi" ... Segnala tuttosport.com