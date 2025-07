Barcarolata 2025 a Sestri Levante con tradizionale sfilata delle imbarcazioni e fuochi d' artificio

Fervono i preparativi per la tradizionale Barcarolata, in programma domenica 3 agosto nella splendida cornice della Baia del Silenzio a Sestri Levante.Anche quest’anno l’evento regalerà una serata all’insegna del divertimento e della creatività , con la sfilata delle imbarcazioni allestite con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: barcarolata - sestri - levante - tradizionale

Torna la Barcarolata di Sestri Levante; La Barcarolata, sfilata sul mare a Sestri Levante; Barcarolata 2024 a Sestri Levante con sfilata delle imbarcazioni e spettacolo pirotecnico.

Torna la Barcarolata di Sestri Levante - Fervono i preparativi a Sestri Levante per la tradizionale Barcarolata, in programma domenica in Baia del Silenzio a partire dalle 21. Come scrive radioaldebaran.it

Sestri: domenica 3 nella Baia del Silenzio, una grande Barcarolata - Dall'ufficio stampa del Comune di Sestri Levante Anche quest’anno l’evento regalerà una serata all’insegna del divertimento e della creatività, con la ... Riporta msn.com