Uno spaccia e gli altri 4 rubano al supermercato tutti denunciati

I carabinieri di San Teodoro e Scali hanno denunciato un 27enne italiano per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.In seguito a perquisizione veicolare e domiciliare il giovane è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish e di materiale utilizzato per il confezionamento.A Nervi.