Estradato Bartiromo il broker del narcotraffico che dalla Spagna faceva arrivare la droga a Foggia

Inserito dal Ministero dell'Interno nell'elenco dei latitanti più pericolosi d'Italia, ricercato per traffico internazionale di droga, Simone Bartiromo è stato estradato dalla Spagna, paese in cui era stato catturato, e nella tarda serata di lunedì 28 luglio è arrivato all’aeroporto di Fiumicino. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

