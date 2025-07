Mostro | Ryan Murphy ha trovato l' interprete di Lizzie Borden

Sarà una figlia d'arte dallo sguardo inconfondibile a calarsi nei panni dell'assassina dei genitori, colpevole di un atroce delitto compiuto nel 1892 nella ricostruzione di Ryan Murphy. Un'altra stagione di Mostro - la quarta - è in arrivo e Ryan Murphy cala gli assi nella manica. Lo sceneggiatore e produttore ha svelato l'identità dell'interprete di Lizzie Bowen, la cui sanguinosa storia sarà al centro dei nuovi episodi della serie antologica Netflix. Sarà la venticinquenne Ella Beatty, figlia di Warren Beatty e Annette Bening, a interpretare l'assassina dei genitori scampata alla condanna. "Non posso credere di poter lavorare con geni come questi", ha scritto Ella Beatty su Instagram, condividendo la notizia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mostro: Ryan Murphy ha trovato l'interprete di Lizzie Borden

