Si masturba vicino al parco giochi portato in carcere

I carabinieri di San Teodoro e Scali hanno arrestato un 60enne italiano per atti osceni. L'uomo, ospite di un dormitorio cittadino, è stato sorpreso dai militari mentre era intento a compiere gesti di autoerotismo nelle adiacenze di un parco giochi frequentato da minori.I militari sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Bergamo, ampliata l’area giochi al parco della Trucca - LA NOVITÀ. Le strutture riposizionate provengono da Sant’Agostino e dal Turani in un’ottica di lotta allo spreco.

Bambino investito da un'auto davanti al parco giochi - Bambino investito da un'auto in viale della Stazione a Sutri, davanti al parco giochi e a pochi metri dalla piazza che ospita il mercato settimanale.

Bimba di un anno e mezzo rischia di soffocare: provvidenziale l’intervento di un passante che le pratica la manovra di disostruzione. E’ successo venerdì pomeriggio in un parco giochi a Latina - ABBONATI A DAYITALIANEWS Coraggio e prontezza di riflessi quelli dimostrati venerdì pomeriggio, a Latina, da un uomo quando una bambina di circa un anno e mezzo ha rischiato di soffocare mentre giocava con il fratellino in un’area attrezzata di piazza Santa Maria Goretti.

