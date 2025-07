New York sparatoria a Manhattan | uccide 4 persone poi si spara Nell' edificio anche la sede NFL

Tra le vittime, come riportato dal sindaco di New York, anche un agente di Polizia che era intervenuto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - New York, sparatoria a Manhattan: uccide 4 persone, poi si spara. Nell'edificio anche la sede NFL

