Il post della fidanzata di Lorenzo Bonicelli dopo l’incidente | Gli cambierà la vita

Le parole di Lisa Rigamonti, la fidanzata di Lorenzo Bonicelli. Dopo il terribile incidente di Lorenzo Bonicelli, caduto mentre si esibiva agli anelli alle Universiadi di Essen, a rompere il silenzio è stata la sua fidanzata, Lisa Rigamonti, infermiera di professione e ginnasta per passione. In un post pubblicato su Instagram, Lisa ha voluto ringraziare chi sta sostenendo Lorenzo in questi giorni difficili: "Parto con il ringraziare tutti per l'affetto dimostrato in questi giorni difficili nei confronti di Lorenzo e della sua famiglia. Siamo tutti qui con lui a trasmettergli il vostro amore. Ogni parola, ogni pensiero, ci e gli dĂ forza.

