Fi-Pi-Li | Tamponamento tra Darsena Toscana est e Livorno Aurelia | tre feriti grave una 54enne

È di una 54enne portata in codice rosso al pronto soccorso e altri due feriti il bilancio di un tamponamento avvenuto in Fi-Pi-Li tra Darsena Toscana est e Livorno Aurelia in direzione Livorno intorno alle 9.30 di oggi, martedì 29 luglio. Sul luogo dell'incidente si sono portate le ambulanze. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: livorno - tamponamento - darsena - toscana

