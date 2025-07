Festival Colombo FdI imbufalita | Rassegna artisticamente povera i fondi devono andare al merito Una farsa

“Il Festival di Santarcangelo riceve più fondi pubblici nonostante un crollo evidente della qualità artistica. La commissione lo ha certificato abbassando il punteggio. Eppure il contributo economico è aumentato. Perché? Per colpa di un algoritmo folle voluto dalla sinistra, elaborato dalla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Festival, Colombo (FdI) imbufalita: Rassegna artisticamente povera, i fondi devono andare al merito. Una farsa.

