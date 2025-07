Minaccia la madre per avere denaro portato in carcere

I carabinieri della stazione di Lavagna hanno arrestato un 42enne italiano, che minacciava e vessava la madre convivente per ottenere ingenti somme di denaro.La donna, estenuata dal comportamento del figlio, si è quindi rivolta ai carabinieri, che hanno immediatamente rintracciato l'uomo e lo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Adrano, minaccia la madre con un coltello per avere denaro: denunciato 43enne - ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incubo di un’anziana finisce con l’intervento della Polizia. Un uomo di 43 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Adrano dopo aver minacciato la madre 79enne con un coltello, al fine di ottenere del denaro.

Le richieste di denaro, gli scatti d’ira, gli insulti: Riccardo Bossi condannato a 16 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre - Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato condannato in primo grado dal tribunale di Varese a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.

Perugia, vuole del denaro e malmena la madre - Picchia la madre, le ruba il telefono e pretende del denaro per riconsegnarlo. È successo a Perugia dove la polizia ha denunciato una 39enne per i reati di tentata estorsione e percosse.

Adrano: pretende continuamente soldi dai familiari, minaccia la madre e aggredisce la zia con un pugno in faccia, 43enne arrestato dalla Polizia Ha sferrato un pugno in faccia all’anziana zia e ha minacciato, ancora una volta, la madre di 79 anni dopo l’ennes Vai su Facebook

San Nicola Manfredi, offese e minacce di morte alla madre per avere soldi: 30enne allontanato da casa - Nelle prime ore della mattinata odierna il personale della Squadra Mobile di Benevento ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiar ... Lo riporta ntr24.tv

Maddaloni, minacce e botte alla madre per soldi: arrestato un 34enne - Una famiglia segnata da un dramma vissuto nel silenzio, un vero e proprio incubo per una donna che, esasperata, ha chiesto aiuto alla Polizia. Da ilmattino.it