Vento forte e mare mosso la Capitaneria di porto mette in guardia bagnanti e diportisti

La Capitaneria di Porto di Milazzo invita bagnanti e diportisti a prestare la massima attenzione in questi giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse, in particolare a causa di venti provenienti da ponente che stanno interessando il litorale.Il vento forte può intensificare il moto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: vento - forte - capitaneria - porto

Vento forte in Toscana: codice giallo per venerdì 16 su tutta la regione - Una perturbazione da nord-est, in rapido transito sulla Toscana nella nottata, porterà venti forti e piogge sparse L'articolo Vento forte in Toscana: codice giallo per venerdì 16 su tutta la regione proviene da Firenze Post.

Maltempo, ancora temporali e vento forte sull’Italia: allerta arancione oggi in Lombardia - (Adnkronos) – Nuova allerta maltempo oggi, martedì 6 maggio, sull’Italia con pioggia di forte intensità prevista in particolare al Nord e al Centro fino alla Campania.

Maltempo, ancora temporali e vento forte sull’Italia: allerta arancione oggi in Lombardia - (Adnkronos) – Nuova allerta maltempo oggi, martedì 6 maggio, sull’Italia con pioggia di forte intensità prevista in particolare al Nord e al Centro fino alla Campania.

#NEWS - #Incendio in #Sardegna, fiamme a ridosso della spiaggia di #Villasimius, bagnanti in fuga. Grave situazione a #PuntaMolentis, il fuoco ha bloccato quasi integralmente le possibili uscita. Mobilitata anche la Capitaneria di porto di #Cagliari per una p Vai su X

Mobilitata anche la Capitaneria di porto di Cagliari per una possibile operazione di soccorso dal mare Vai su Facebook

Vento forte e mare mosso, la Capitaneria di porto mette in guardia bagnanti e diportisti; Mare mosso e vento forte, capitaneria di porto salva due bagnanti isolati alle Scissure di Gaeta; Catania, per il forte vento una nave da crociera rompe gli ormeggi: due turisti in mare.

Raffiche e cavalloni. Motoscafo in pericolo: la Capitaneria salva due uomini e recupera la barca VIDEO - Nel pomeriggio l'intervento della motovedetta della Capitaneria di Jesolo e del battello pneumatico della guardia costiera per mettere al sicuro i diportisti ed evitare il rovesciamento della barca sp ... Come scrive veneziatoday.it

Salvataggio in mare a Leuca: undici ragazzi soccorsi - Undici giovani salvati a Santa Maria di Leuca dopo che il loro gommone ha rischiato l’impatto contro gli scogli. Si legge su pugliapress.org