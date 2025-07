L’Unione di Ausl e Azienda ospedaliera? Sindacati non coinvolti

“Negli ambienti vicini alla Direzione sembra ormai imminente l'unione delle due aziende, Azienda Ospedaliera Universitaria e AUSL. Il riferimento è soprattutto all'unificazione dei tre presidi ospedalieri, Parma, Fidenza e Borgo Val di Taro e alle piattaforme che coinvolgeranno le radiologie ed i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: unione - ausl - azienda - ospedaliera

“L’Unione di Ausl e Azienda ospedaliera? Sindacati non coinvolti”; Sanità , unione imminente tra le aziende di Parma e Piacenza: la Cisl Fp lancia l’allarme -; Le aziende che aderiscono al progetto.

Ausl e azienda ospedaliera per ora in silenzio - Il Resto del Carlino - Ausl e azienda ospedaliera per ora in silenzio L’azienda sanitaria ha comunque già avviato l’iter per ricostruire la chiamata all’Usca ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Ausl e Azienda Ospedaliera, vertici in visita al Tecnopolo - Ausl e Azienda Ospedaliera, vertici in visita al Tecnopolo Mercoledì presso il Tecnopolo TPM Mario Veronesi e l’ITS biomedicale di Mirandola, si è svolta una visita istituzionale congiunta da ... ilrestodelcarlino.it scrive